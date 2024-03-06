В Азербайджані затримані журналісти та опозиціонери

В Азербайджані 6 березня затримані девʼять журналістів, повʼязаних із незалежним інтернет-телеканалом Toplum TV, а також щонайменше три політичні активісти. Це сталося після обшуків у редакції Toplum та вдома у затриманих. Про обшуки та затримання їхні близькі повідомили Бі-Бі-Сі та азербайджанській службі Радіо Свобода. МВС Азербайджану коментарів не дає.

Обшук у редакції Toplum TV у Баку розпочався вранці. Родичі журналістів розповіли, що їх відвезла поліція, звʼязку з ними немає. Головний редактор Toplum Хадіджа Ісмаїл заявила, що не знає, що могло стати причиною переслідування, і що жодних юридичних підстав для порушення справ проти Toplum немає. «Ми не були причетні до жодного злочину і не робили жодних протизаконних дій. Це черговий крок у хвилі репресій у країні», – сказала вона.

Азербайджанська служба Радіо Свобода уточнює, що після обшуку у своєму будинку було затримано співробітника Toplum Фаріда Ісмаїлілова. Під час обшуку, за словами родичів, вилучено понад три тисячі євро, причому Ісмаїлілов заявив, що ці гроші не належать йому. Інший обшук відбувся у квартирі громадянського активіста Акіфа Гурбанова, його також затримали. Поліція не дозволила адвокатам як Гурбанова, так і Ісмаїлілова бути присутніми під час обшуків.

Toplum TV – незалежне інтернет-телебачення. Окрім іншого, воно публікує розслідування про порушення прав людини та корупцію в Азербайджані.

Троє затриманих активістів – Акіф Гурбанов, Араз Алієв та Руслан Ізетлі – належать до громадського руху «Платформа III Республіки». Воно виступає за обмеження влади президента та перехід Азербайджану до парламентської форми правління. В офісі руху також відбувся обшук.

Раніше, починаючи з кінця 2023 року, в Азербайджані були затримані та заарештовані близько 10 журналістів. Більшість із них були співробітниками видання «Абзас Медіа». Арешти в цій справі розпочалися 20 листопада 2023 року.