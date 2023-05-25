Шпигунське ПЗ Pegasus використали проти двох журналістів Радіо Свобода у Вірменії – розслідування

Щонайменше 10 громадських діячів у Вірменії, в тому числі двоє журналістів Вільна Європа/Радіо Свобода, які працюють у Єревані, стали мішенями зловмисного програмного забезпечення Pegasus – про це йдеться в спільному розслідуванні представників кількох моніторингових і правозахисних груп виявило.

Згідно зі спільним розслідуванням, проведене лабораторією безпеки Amnesty International, Access Now, канадською лабораторією з нагляду за інтернетом Citizen Lab, CyberHUB-AM і незалежним дослідником мобільної безпеки Рубеном Мурадяном, виявлені докази, оприлюднені у звіті 25 травня, вказують, що спроби шпигунства з жовтня 2020 року по грудень 2022 року були пов’язані з конфліктом між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах.

Звіт напряму не звинувачує Азербайджан у протиправних діях, але розслідувачі зазначили, що програмне забезпечення Pegasus «масово» використовувалося країною проти «широкого кола журналістів».

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«Це розслідування підкреслює серйозну природу загроз через шпигунське програмне забезпечення, які поширюються на громадянське суспільство у Вірменії та Азербайджані», — сказав керівник лабораторії безпеки Amnesty International Доннка О’Керолл.

Він закликав владу в цих країнах «припинити спроби придушити свободу слова» та провести прозоре розслідування використання Pegasus.

Спільне розслідування почалося у Вірменії, коли технологічний гігант Apple у листопаді 2021 року надіслав користувачам сповіщення, попереджаючи, що вони могли стати мішенню шпигунського програмного забезпечення, яке фінансується державою.

Воно показало, що Карлен Асланян і Астгік Бедевян з вірменської служби Радіо Свобода були серед тих, хто став мішенню в контексті конфлікту в Нагірному Карабасі.

Серед інших постраждалих були правозахисники, журналісти та посадовці.

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«Це не збіг, що журналісти нашої вірменської служби, які стали жертвою атаки шпигунського програмного забезпечення Pegasus, добре відомі своїми вражаючими репортажами. Я обурений цим грубим втручанням у їхні приватні життя і маю серйозні підозри, що уряд Азербайджану несе відповідальність. Я вдячний нашим партнерам за допомогу», – заявив президент і генеральний директор Радіо Свобода Джеймі Флай.

Бойові дії під час шеститижневої війни у 2020 році, під час якої Азербайджан повернув собі всі контрольовані Вірменією території за межами Нагірного Карабаху, а також шматки території всередині регіону, завершилися припиненням вогню за посередництва Росії, за яким Москва розгорнула близько 2000 військових для виконання миротворчих завдань.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв зустрінуться 25 травня в Москві, щоб розробити остаточну мирну угоду.

Ізраїльська NSO Group стала центром суперечок після того, як у липні 2020 року міжнародний медіаконсорціум повідомив, що її шпигунське програмне забезпечення Pegasus використовувалося для спроб злому смартфонів журналістів, правозахисників, керівників бізнесу та чиновників у приблизно 50 країнах.