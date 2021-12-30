В Азербайджані ухвалили закон, який обмежує роботу незалежних ЗМІ

Національні збори Азербайджану (Міллі Меджліс) ухвалили в третьому читанні закон «Про медіа», проти якого виступали журналісти незалежних та опозиційних ЗМІ, повідомляє азербайджанська служба Радіо Свобода.

Документ передбачає створення реєстру журналістів та єдиної прескарти. Тільки ті, хто має карту та чиї ЗМІ зареєстровані владою, зможуть скористатися статусом журналіста. Інші ризикують зіткнутися з обмеженням діяльності, зокрема під час роботи з офіційними джерелами, які можуть ігнорувати їх.

Крім того, при реєстрації журналістів влада країни отримує доступ до їхніх особистих даних, серед яких адреси, банківські рахунки та контракти.

Новий закон ще більше ускладнить роботу засобів інформації, які базуються за кордоном, як, наприклад, Meydan TV у Берліні чи інші інтернет-телеканали. Без реєстрації в Азербайджані діяльність кореспондентів цих ЗМІ на місці стає незаконною.

Журналісти, згідно із законом, повинні будуть «обʼєктивно» тлумачити факти та події та не використовувати інформацію з неофіційних джерел. Документ також забороняє поширення будь-якого зображення людини, навіть у публічному місці, без її письмового дозволу.

Раніше організація «Репортери без кордонів» закликала владу переглянути законопроєкт, який, на її думку, суперечить конституції Азербайджану та принципам Європейської конвенції з прав людини.

28 грудня понад 30 журналістів незалежних та опозиційних ЗМІ вийшли на акцію проти законопроєкту «Про медіа».