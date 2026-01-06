Доступність посилання

Меценат Говард Баффет відвідав Херсон – влада

Під час візиту він побував в одній із підземних лікарень Херсона

Меценат Говард Баффет відвідав Херсон – він побував в одній з підземних лікарень, повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

«Херсон відвідав Говард Баффет – відомий меценат і друг України. Під час візиту він побував в одній із наших підземних лікарень, де в безпечних умовах пацієнтам роблять операції, після яких вони там одужують. Говард поспілкувався з ними, підтримав наших лікарів і пацієнтів, побачив, в яких непростих умовах сьогодні працює медична система прифронтового міста», – написав він у фейсбуці.

За його словами, Баффет також поспілкувався з дітьми.


Меценат Говард Баффет не вперше відвідує Україну. В червні 2025 року він презентував мистецький потяг з фотографіями, які він зробив під час повномасштабної війни Росії проти України.

Восени минулого року Миколаїв і Херсон відвідала американська акторка Анджеліна Джолі.

11 листопада 2022 року українські військові звільнили Херсон від російської окупації. Місто, як і правобережна частина області, перебувало під контролем Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. Херсон був єдиним обласним центром, який окупанти захопили після 24 лютого 2022 року.

Нині Херсон щодня зазнає атак російських дронів та артилерії, гинуть люди.


