Російські війська продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку – Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують спроби наступальних дій на Бахмутському напрямку, а на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках намагаються поліпшити тактичне становище, ідеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 1 січня.

«На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється, а на Херсонському – перегруповує війська», – додають українські військові.

За цим повідомленням, українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження російських військових, а українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та військової техніки противника.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури та оголосила про окупацію близько 20% міжнародно визнаної території України.