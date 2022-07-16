Байден зустрівся з лідерами арабських країн під час турне Близьким Сходом

Президент США Джо Байден продовжує своє близькосхідне турне обговоренням регіональних ракетних і оборонних можливостей з арабськими лідерами в Саудівській Аравії 16 липня.

Одразу після візиту до Ізраїлю неназваний американський чиновник повідомив, що Байден нібито наполягатиме на тому, аби єврейська держава була інтегрована в нове угруповання, об’єднане спільною стурбованістю щодо Ірану та його дій.

Поки що обговорення відбуваються «на двосторонній основі з цими країнами», цитує посадовця чиновник Reuters.

За словами високопоставленого джерела в адміністрації, президент США також повідомить присутнім, що Сполучені Штати виділили 1 мільярд доларів на нову допомогу з продовольчої безпеки для регіону Близького Сходу та Північної Африки.

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Президент США зосередився на саміті з лідерами шістьох країн Перської затоки, Єгипту, Йорданії та Іраку, водночас, як виглядає, применшуючи значення своєї зустрічі з саудівським спадкоємцем трону Мухаммедом бін Салманом 15 липня, за який його розкритикували.

Байден намагається налагодити співпрацю з великим гравцем у ОПЕК – Саудівською Аравією, попри проблеми з правами людини, позаяк він підтримує припинення війни в Ємені, водночас намагаючись обмежити вплив Ірану та Китаю та згуртувати міжнародний осуд повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Досі країни Перської затоки у багатьох випадках відмовлялися стати на бік Заходу щодо війни з Україною і, за повідомленнями, вимагають конкретних зобов’язань США, щоб розвіяти занепокоєння щодо послаблення залученості Вашингтону на Близькому Сході.

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Повідомляється, що деякі з тих самих країн були розчаровані тим, що їх виключили з непрямих переговорів між США та Іраном про відновлення угоди 2015 року зі світовими державами щодо обмеження ядерної діяльності Ірану в обмін на послаблення санкцій.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що 16 липня Байден проведе двосторонні переговори з лідерами Єгипту, ОАЕ та Іраку напередодні ширшого саміту, де він сподівається «чітко викласти» своє бачення та стратегію участі США на Близькому Сході.

Байден і прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід 14 липня спільно пообіцяли не допустити отримання Іраном ядерної зброї, хоча сторони мають розбіжності щодо конкретних шляхів боротьби з Тегераном, і підтвердили підтримку Вашингтоном регіональної військової переваги Ізраїлю та його здатності «захищати себе самостійно».