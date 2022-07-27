Ракетний удар по Бахмуту: з-під завалів врятували ще одну людину

З-під завалів зруйнованого російським ракетним ударом готелю в Бахмуті рятувальники врятували чоловіка, його госпіталізували, повідомляє у фейсбуці управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

«О 16:27 з-під завалів зруйнованої внаслідок обстрілу 2-поверхової будівлі готелю в м. Бахмут рятувальниками врятовано чоловіка! Наразі його госпіталізовано до лікувального закладу», – йдеться в повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Загалом, за даними ДСНС, з-під завалів дістали тіла двох загиблих, ще 5 людей постраждали через ракетний удар військ РФ.

Вранці російські війська завдали ракетного удару по Бахмуту, влучили в готель. За даними ДСНС, через обстріл двоповерхова будівля готелю частково зруйнована.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 24 липня підтвердили 5237 випадків загибелі і 7035 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.