Російські військові влучили у готель в Бахмуті: є загиблі і поранені

У Бахмуті на Донеччині російські військові влучили в готель, внаслідок чого є загиблі й поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що обстріл стався близько 7-ої ранку, через нього двоповерхова будівля готелю частково зруйнована.

«О 9:25 під час проведення пошуково-рятувальних робіт рятувальники з-під завалів врятували чоловіка, якого було госпіталізовано до лікувального закладу. Загалом, з початку проведення робіт, на місці події виявлено тіло однієї загиблої особи, постраждало чотири особи. Підтримується акустичний контакт із однією постраждалою особою, візуально спостерігається тіло загиблої особи. Роботи по розбору завалів продовжуються», – йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, крім того, зранку російські військові завдали трьох ракетних ударів по Торецьку й одного – по Авдіївці, а також обстріляли Курахівську громаду. Даних про постраждалих там наразі немає.

«У Мар’їнській громаді тривають інтенсивні обстріли Красногорівки. В Очеретинській громаді обстріли тривали вночі і вранці: найбільше в околицях Пісків. Зранку російські снаряди прилетіли в район Карлівської фільтрувальної станції та Орлівки. Під вогнем – Яблунівка Іллінівської громади. Пошкоджено три будинки, але без жертв», – додав Кириленко.

Напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські військові спалюють села на Луганщині й Донеччині для просування і закріплення у напрямку адмінмежі цих областей.