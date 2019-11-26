Трьох американців визнали невинними після того, як вони відсиділи у в’язниці 36 років

У США трьох чоловіків, які відсиділи у тюрмі 36 років за хибними звинуваченнями, визнали невинними та відпустили на волю. Про це повідомляє ВВС.

Альфреда Честната, Ендрю Стюарта і Ренсома Воткінса засудили до довічного ув’язнення у 1984 році, визнавши винними у вбивстві 14-річного підлітка. На той момент вони самі були підлітками.

Справу вирішили переглянути після того, як один з в’язнів написав листа, навівши нові докази своєї невинуватості. 25 листопада суд у місті Балтімор зняв з засуджених усі звинувачення.

Після звільнення Честната, Стюарта та Воткінса представниця прокуратури Балтімора Мерілін Мосбі заявила, що їх ув’язнили через провину поліції та прокуратури. Вона зазначила, що під час слідства правоохоронці проігнорували свідчення кількох свідків, які називали вбивцею іншу людину.

Інший підозрюваного у цьому вбивстві помер у 2002 році.