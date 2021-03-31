Підозрюваний у побитті Балуха постане перед судом – прокуратура

У Київській міській прокуратурі повідомили про скерування до суду обвинувального акту стосовно чоловіка, підозрюваного у побитті колишнього політв’язня, кримчанина Володимира Балуха.

«За результатами проведеної судово-медичної експертизи встановлено, що отримані потерпілим тілесні ушкодження відносяться до тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння. Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) скеровано до Дніпровського районного суду міста Києва для розгляду по суті», – повідомила пресслужба прокуратури.

Повідомляється, що за інкримінованою статтею підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня 2020 року. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10-15 осіб відпочивав у одному із закладів на території Гідропарку, востаннє його бачили близько півночі. Вранці активіст був госпіталізований у важкому стані. 18 вересня поліція затримала підозрюваного в нападі, 19 вересня суд його заарештував.