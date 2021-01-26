«Сповнений сил і енергії»: у Меджлісі заявили, що Балух повністю одужав

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що колишній політв’язень Кремля, кримчанин Володимир Балух повністю одужав після побиття, в результаті якого торік зазнав тяжких травм.

«Був радий сьогоднішній зустрічі в офісі Меджлісу кримськотатарського народу з Володимиром Балухом. Володя абсолютно видужав та сповнений сил і енергії», – повідомив Чубаров у фейсбуці.

Він розмістив фото у товаристві з Володимиром Балухом та Ахтемом Чийгозом.

Інформації, як свій стан здоров’я оцінює сам Балух або його лікарі, немає. На початку грудня минулого року Володимир Балух казав, що у нього ще запланована операція і що він проходить реабілітацію.

Про те, що Володимира Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня 2020 року. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10-15 осіб відпочивав у одному із закладів на території Гідропарку, востаннє його бачили близько півночі. Вранці активіст був госпіталізований у важкому стані. 18 вересня поліція затримала підозрюваного в нападі, 19 вересня суд його заарештував.