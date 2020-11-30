Колишній політв’язень Кремля, кримчанин Володимир Балух розповів, як проходить реабілітацію після побиття, в результаті якого він отримав важкі травми.

Балух в інтерв’ю «Цензор.нет» повідомив, що перебуває в одній з клінік Києва.

«Мене тут дуже пресують. У будні з ранку до вечора я зайнятий. На тренажерах ходжу по п’ять кілометрів, потім на велосипеді проїжджаю по 22 кілометри. У мене таке відчуття, що мене готують до Олімпійських ігор. Тільки на вихідних залишають у спокої», – зазначив Балух.

За інформацією видання, кримчанин схуд, а з правого боку черепа у нього немає частини кістки.

«Я вже звик до того, що немає частини кістки. Спокійно торкаюся голови, мию ... Час від часу ввечері мене турбують головні болі. Але я цілий день себе навантажую. Може, це з цим пов’язано. Та й погода змінюється. Досить відпочити, полежати – і біль проходить», – пояснив Балух.

Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10–15 осіб відпочивав у одному із закладів на території Гідропарку, востаннє його бачили близько півночі. Вранці активіст був госпіталізований у важкому стані. З лікарні його виписали 22 жовтня.

18 вересня поліція затримала підозрюваного в нападі, 19 вересня суд його заарештував.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.