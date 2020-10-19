Геращенко оприлюднила перше фото Балуха після коми

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко оприлюднила перше фото кримського активіста Володимира Балуха, який близько місяця пробув у комі після нападу.

«Дякую лікарям Балуха. Сьогодні хороші новини і його перше фото з лікарні. Лікарі написали, що Володя вже намагається розгадувати кросворди. Насправді мова йде про реабілітаційні методики. Володя в нейрохірургічному відділенні», – написала Геращенко у фейсбуці.

За її словами, Балух ходить, поступово відновлюється та читає. Динаміка його відновлення позитивна. Лікарі дозволили заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза провідати друга.

Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10–15 осіб відпочивав у одному із закладів на території Гідропарку, востаннє його бачили близько півночі. 18 вересня поліція затримала підозрюваного в нападі, 19 вересня суд його заарештував.

9 жовтня Ірина Геращенко повідомила, що Балух притомний і відключений від апарту штучної вентиляції легень.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.