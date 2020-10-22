Володимира Балуха виписали з лікарні – активістка

Переселенка з Криму, громадська активістка Наталя Лютікова повідомила про виписку з лікарні швидкої допомоги в Києві колишнього політв'язня Кремля, українського активіста, кримчанина Володимира Балуха, який у вересні був шпиталізований у тяжкому стані після побиття.

«Володимира виписали з лікарні швидкої допомоги, завершився страшний етап болю й невідомості. Новий день Володя почне з реабілітації та підготовки до відновлення. Найближчі місяці його чекає багато вправ, професійне лікування в одній із найкращих клінік країни, і, я впевнена, повне одужання», – написала Лютікова у фейсбуці, опублікувавши фото з Балухом.

19 жовтня співголова парламентської фракції партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко з посиланням на лікарів Балуха повідомила, що кримчанин проходить реабілітацію у відділенні нейрохірургії.

Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10–15 осіб відпочивав у одному із закладів на території Гідропарку, востаннє його бачили близько півночі. 18 вересня поліція затримала підозрюваного в нападі, 19 вересня суд його заарештував.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.