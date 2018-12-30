У Бангладеш відбулися парламентські вибори

У Бангладеш відбулося голосування на парламентських виборах, що, як вважають, втретє поспіль приведуть до влади прем’єр-міністриню Шейх Хасіну.

За очікуваннями, її партія, Ліга «Авамі», або ж «Народна ліга», разом із очолюваною нею коаліцією переможе чільну опозиційну Націоналістичну партію Бангладеш і сили, що згуртувалися навколо неї.

Результати змагання за 300 місць у парламенті мають оголосити 31 грудня.

Вибори відбувалися в супроводі сутичок між прихильниками і супротивниками Ліги «Авамі», внаслідок яких, за даними поліції, не менш ніж 10 людей загинули і понад 20 були поранені.

Націоналістична партія Бангладеш бойкотувала попередні вибори 2014 року. Її лідерка, 74-річна колишня прем’єр-міністриня Халеда Зія, від лютого перебуває в ув’язненні за звинуваченнями в корупції.

Прихильники опозиції заявляють, що зазнавали фізичних нападів, залякувань і арештів, які перешкоджали їм у виборчій кампанії. Владна партія відкидає свою причетність до таких дій.

Позиції Ліги «Авамі» останнім часом посилилися завдяки сталому економічному поступові країни протягом кількох останніх років.