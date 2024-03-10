Байден: Нетаньягу «більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає йому»

Президент США Джо Байден вважає, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу «більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає йому» тим, як він веде війну проти «Хамасу» – визнаного ЄС та США терористичним угрупованням.



В інтерв’ю MSNBC Байден зауважив, що Нетаньягу має право захищати Ізраїль, але «він повинен приділяти більше уваги невинним життям, які гинуть в результаті вжитих дій».



«Це суперечить тому, що відстоює Ізраїль. І я думаю, що це велика помилка. Ми не можемо допустити загибелі ще 30 000 палестинців», – сказав президент США, коментуючи кількість загиблих в Газі.

Ізраїльська сторона наразі не коментувала цю заяву Байдена.

Гуманітарна криза в Секторі Гази, керованому «Хамасом», викликає все більшу стурбованість західних держав.

Ізраїль розпочав наземну операцію у Смузі Гази у відповідь на напад угруповання «Хамас» на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Тоді від рук джигадистів загинули близько 1200 осіб, включаючи дітей, жінок і літніх людей, понад 250 були захоплені в заручники й вивезені до Сектору Гази. Ізраїль заявив, що його мета – повне знищення «Хамасу».

Підконтрольне «Хамасу» МОЗ Гази стверджує, що з початку бойових дій у секторі загинули понад 30 тисяч палестинців. Ці дані неможливо перевірити з незалежних джерел. Багато країн звинувачують Ізраїль у надмірній жорстокості щодо мирних громадян. Ізраїльські військові стверджують, що атакують виключно інфраструктуру джигадистів і стверджують, що «Хамас» розміщує свої обʼєкти в густонаселеній забудові, використовуючи мирне населення як живий щит.