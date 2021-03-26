«Справа Бекірова» в Криму: білінг телефону не підтверджує версію російських слідчих – адвокат

У п’ятницю, 26 березня, в підконтрольному Росії Центральному районному суді Сімферополя, в рамках слухання у справі стосовно колишнього політв’язня Кремля Едема Бекірова, обвинуваченого російскою владою в «зберіганні і передачі вибухових речовин і боєприпасів», допитали фахівця компанії «К-Телеком». Він відзвітував про точність білінгу (визначення місця розташування абонента) телефону, який, за версією слідства, належить фігуранту справи.

Як повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Олексій Ладін, так званий білінг як доказ «жодної критики в суді не витримав».

За словами Ладіна, слідство стверджує, нібито Бекіров передав засекреченому свідку сумку з боєприпасами біля будинку за адресою вулиця Балаклавська, 115. Як доказ слідчі наводять дані білінгу стільникового зв’язку. Однак після уточнюючих питань в суді фахівець пояснив, що точність пеленгації номера залежить від низки параметрів і не зміг впевнено підтвердити, що абонент перебував саме біля цього будинку.

Ладін підкреслив, що це «принципово важливо», оскільки неподалік від зазначеної в кримінальній справі адреси проживала дочка Едема Бекірова, у якій він і гостював на той момент.

«Спеціаліст, з урахуванням уточнюючих питань захисту, не зміг точно і стовідсотково ясно пояснити, де перебував абонент із цим номером телефону. Або в будинку з номером 89, або біля будинку 115... Фахівець пояснив, що сектор, за яким можна запеленгувати місце перебування абонента вже потім, за фактом – він може бути і один кілометр, може бути і десять кілометрів», – розповів Ладін.

Наступне засідання у справі заплановано на 7 квітня.

Раніше адвокат Олексій Ладін на засіданні районного суду Сімферополя у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова заявив клопотання про необґрунтоване засекречування свідка і необхідність його допиту в умовах візуальної видимості.

Перед цим на суді допитали чотирьох співробітників ФСБ Росії по кримінальній справі відносно Бекирова.

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19 лютого в підконтрольному Кремлю Центральному районному суді Сімферополя розпочався розгляд по суті кримінальної справи стосовно колишнього політичного в’язня, кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді до Криму зранку 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Адвокат Олексій Ладін повідомив, що Бекірова підозрюють у зберіганні і передачі вибухових речовин та боєприпасів. Юрист Ліля Гемеджи зазначила, що активісту закидають поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.