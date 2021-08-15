Беленюк відповів міністру Гутцайту щодо чиновників на Олімпіаді

Олімпійський чемпіон Токіо, депутат Верховної Ради Жан Беленюк планує порушити в парламенті тему надмірної, на його думку, присутності чиновників у складі української делегації на Іграх. Про це борець розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я вже відповідні запити відправив до Мінспорту, щоб з’ясувати, яким чином так вийшло і чому спортсмени були поставлені в такі рамки. І сподіваюся, що і запит з приводу членів делегації і їхнього функціоналу там безпосередньо на іграх, чим вони займалися безпосередньо, які вони функціональні навантаження за собою несли. Тому ми будемо розбиратися на базі нашого комітету. І, зрештою, я як представник безпосередньо сфери спорту, як людина, яка безпосередньо змагалася на цих Олімпійських іграх, спілкувалася з нашими спортсменами, буду відстоювати в першу чергу їх», – наголосив Беленюк.

Він також навів приклад керівника Федерації греко-римської боротьби Олега Сазонова, який не поїхав на Олімпіаду, щоб спортсмени мали більше тренерів, масажистів та лікарів.

«Наш президент федерації відмовився спеціально, тому що знає, в яких скрутних умовах зараз будуть проходити ці Ігри. І, звісно, не поставив свої якісь амбіції поперед того, що потребують безпосередньо спортсмени», – вказав олімпійський чемпіон.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт твердить, що «зайвих» чиновників на Олімпіаді не було.

«На Олімпійських іграх було 28 людей, які обслуговували збірну. 14 людей було в першій черзі, потім вони від'їжджали в Україну, і далі 14-15 людей працювали на нашу збірну», – сказав Гутцайт в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

Після завершення Олімпіади широко обговорюється, зокрема, той факт, що українська стрибунка з жердиною Марина Килипко, яка посіла на змаганнях п’яте місце, поїхала до Токіо без свого тренера. Сама спортсменка переконана, що присутність наставника дозволила б показати вищий результат.

Жан Беленюк виборов єдину золоту нагороду для України на Олімпійських іграх в Токіо. У фіналі українець боровся із триразовим призером чемпіонатів світу Віктором Лорінцем із Угорщини. Зустріч завершилася із рахунком 5:1 на користь українця.