«Мені треба виходити боротися, а я не можу» – Беленюк про кількість тренерів на Олімпіаді

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби і народний депутат Жан Беленюк прокоментував кількість тренерів, як працювали з українською збірною на Олімпіаді. Про це він розповів в «Суботньому інтерв’ю» для Радіо Свобода.

Беленюк вказав на те, що на ці Олімпійські ігри з українського бюджету виділили майже 7 мільярдів гривень, у тому числі на підготовку та призові. Однак він додав, що «головне – з розумом витрачати ці гроші, і в першу чергу чути спортсменів».

Спортсмен згадав про те, що з ним і іншим українським борцем Парвіза Насібова працював один тренер Володимир Шацьких.

«Тут питання непросте, тому що є деякі квоти, які встановлені саме Міжнародним олімпійським комітетом, що на два спортсмени йде один тренер. І дійсно ми зіштовхнулися з проблемою, коли Володимир Шацьких секундував Парвіза. Мені треба було вже виходити на килим боротися. А я не можу вийти, тому що немає секунданта, не випускають на килим», – розповів він.

Але при цьому в борців, за словами Беленюка, «хоч був тренер», на відміну від легкоатлетки Марини Килипко:

«Вона (я з нею спілкувався, коли вона прилетіла на батьківщину) сказала, що вона тричі говорила головному тренеру зі стрибків з жердиною про те, що їй потрібен тренер. Вона встановила рекорд України – 4,7 метри, вона може боротися за медалі. У підсумку ми бачимо, що вона увійшла в топ-5 найкращих (зі стрибків із жердиною – ред.)… І вона може показувати результат. І їй потрібен тренер. Це технічний вид. Тут всі нюанси грають роль», – додав Беленюк.

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За його словами, він вже спрямував запити до Міністерства спорту, щоб з’ясувати, чому деякі спортсмени мусили виступати в таких умовах.

«Ми будемо розбиратися на базі нашого комітету. І, зрештою, я як представник безпосередньо сфери спорту, як людина, яка безпосередньо змагалася на цих Олімпійських іграх, спілкувалася з нашими спортсменами, буду відстоювати в першу чергу їх. До речі, з приводу того, що я заявляв про членів делегації, і наш президент федерації, знаючи ситуацію, що бракує і тренерів, і масажистів, і лікарів, от ми свого лікаря не змогли взяти з собою», – зазначив він.

Жан Беленюк виборов першу золоту нагороду для України на Олімпійських іграх в Токіо. Парвіз Насібов завоював срібло.