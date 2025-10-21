Доступність посилання

Бельгія запровадить добровільну військову службу для молоді

Міністр оборони Бельгії пояснив, що такий крок має допомогти залучити нове покоління до оборони країни, не повертаючись до примусової служби. Фото ілюстративне
Бельгія запроваджує програму добровільної військової служби для 17-річних громадян. Про це заявив міністр оборони Тео Франкен під час дискусії 21 жовтня у Центрі європейської політики (EPC), повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі.

«Ми почнемо з року добровільної служби для молоді. Я надішлю лист кожному 17-річному. Цей лист уже готовий, він надійде в листопаді. Це 130 тисяч людей у Бельгії. Ми запрошуємо їх приєднатися до цієї служби – вона добровільна, не обов’язкова», – сказав міністр.

Франкен пояснив, що такий крок має допомогти залучити нове покоління до оборони країни, не повертаючись до примусової служби.

За його словами, популярність військової служби в Бельгії нині зростає: «Оборона знову «в тренді». Ми побили рекорд за кількістю людей, які подали заявки на службу – понад 10 тисяч торік. І цього року, лише у вересні, кількість зросла ще на 10%. У нас багато молоді, яка хоче служити, і багато резервістів».

Міністр також оголосив про плани змінити правила прийому до резерву, щоб залучити більше фахівців і зробити систему гнучкішою.

«Я скасую деякі вікові обмеження. Зараз, щоб бути резервістом, треба бути молодшим за 50 років. Але якщо комусь 52 і він у чудовій формі – чому ні? Ми маємо бути гнучкішими», – сказав Франкен.

Він навів приклад, коли через надто жорсткі критерії оборона втрачає цінних спеціалістів: «Коли ви маєте кібервоїна, який важить 200 кілограмів, їсть багато «Снікерсів» і «Твіксів», але він найкращий у Бельгії у своїй сфері – і не може вступити на службу, це безглуздо. Ми маємо дозволити таким людям воювати у кіберпросторі. Не потрібно бігати 10 кілометрів за 40 хвилин, щоб захищати країну в інтернеті».

Франкен також наголосив на важливості залучення досвідчених фахівців із цивільного сектору, які можуть допомогти армії: «Один чоловік із мого міста, який усе життя займався міжнародними закупівлями, після виходу на пенсію написав мені: «Тео, я хочу допомогти армії». Але йому відмовили, бо він «занадто старий». Це смішно. Ми повинні припинити ці абсурдні правила. Нам потрібні всі – особливо такі люди».

За словами міністра, у найближчі тижні його відомство підготує пропозиції щодо зміни критеріїв добору та нових програм для резервістів.

«Ми вже працюємо над цим у моєму кабінеті та зі штабом оборони. Ми повинні використати весь потенціал бельгійців, які готові служити», – підсумував він.

У квітні уряд Бельгії виділив додаткові чотири мільярди євро на оборону.
Таким чином, Бельгія збільшила витрати на оборону до 2% ВВП до кінця року.


