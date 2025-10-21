Бельгія запровадить добровільну військову службу для молоді

Бельгія запроваджує програму добровільної військової служби для 17-річних громадян. Про це заявив міністр оборони Тео Франкен під час дискусії 21 жовтня у Центрі європейської політики (EPC), повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі.

«Ми почнемо з року добровільної служби для молоді. Я надішлю лист кожному 17-річному. Цей лист уже готовий, він надійде в листопаді. Це 130 тисяч людей у Бельгії. Ми запрошуємо їх приєднатися до цієї служби – вона добровільна, не обов’язкова», – сказав міністр.

Франкен пояснив, що такий крок має допомогти залучити нове покоління до оборони країни, не повертаючись до примусової служби.

За його словами, популярність військової служби в Бельгії нині зростає: «Оборона знову «в тренді». Ми побили рекорд за кількістю людей, які подали заявки на службу – понад 10 тисяч торік. І цього року, лише у вересні, кількість зросла ще на 10%. У нас багато молоді, яка хоче служити, і багато резервістів».

Міністр також оголосив про плани змінити правила прийому до резерву, щоб залучити більше фахівців і зробити систему гнучкішою.

«Я скасую деякі вікові обмеження. Зараз, щоб бути резервістом, треба бути молодшим за 50 років. Але якщо комусь 52 і він у чудовій формі – чому ні? Ми маємо бути гнучкішими», – сказав Франкен.

Він навів приклад, коли через надто жорсткі критерії оборона втрачає цінних спеціалістів: «Коли ви маєте кібервоїна, який важить 200 кілограмів, їсть багато «Снікерсів» і «Твіксів», але він найкращий у Бельгії у своїй сфері – і не може вступити на службу, це безглуздо. Ми маємо дозволити таким людям воювати у кіберпросторі. Не потрібно бігати 10 кілометрів за 40 хвилин, щоб захищати країну в інтернеті».

Франкен також наголосив на важливості залучення досвідчених фахівців із цивільного сектору, які можуть допомогти армії: «Один чоловік із мого міста, який усе життя займався міжнародними закупівлями, після виходу на пенсію написав мені: «Тео, я хочу допомогти армії». Але йому відмовили, бо він «занадто старий». Це смішно. Ми повинні припинити ці абсурдні правила. Нам потрібні всі – особливо такі люди».

За словами міністра, у найближчі тижні його відомство підготує пропозиції щодо зміни критеріїв добору та нових програм для резервістів.

«Ми вже працюємо над цим у моєму кабінеті та зі штабом оборони. Ми повинні використати весь потенціал бельгійців, які готові служити», – підсумував він.

У квітні уряд Бельгії виділив додаткові чотири мільярди євро на оборону.

Таким чином, Бельгія збільшила витрати на оборону до 2% ВВП до кінця року.



