Бербок пояснила своє рішення взяти участь у засіданні ОБСЄ, попри присутність Лаврова

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пояснила свої наміри взяти участь у засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), незважаючи на присутність на ньому представника Росії Сергія Лаврова.



За її словами, на засіданні важливо протистояти «імперському божевіллю» Росії, а Європі зараз вкрай необхідно більше співпраці та безпеки.



Виступаючи в кулуарах засідання НАТО в Брюсселі, Бербок сказала, що розуміє різні почуття, особливо в Східній Європі, щодо зустрічі з російськими офіційними особами, але заявила, що має намір зробити все можливе, щоб не дозволити міністру закордонних справ Росії зруйнувати ОБСЄ, пише DPA.



Як приклад, Бербок навела зусилля, спрямовані на вирішення фінансових проблем організації, яка була заснована в 1975 році під час холодної війни як форум для діалогу між Сходом і Заходом.



За її словами, Росія також намагається перешкодити нинішньому генеральному секретарю ОБСЄ, німкені Гельзі Шмід, продовжити термін її перебування на посаді.

Якщо ОБСЄ хоче продовжувати забезпечувати безпеку 1,3 мільярда людей у своїх 57 державах-членах, «ми також повинні дати їй інструменти та інструкції, щоб вона залишалася достатньо спроможною працювати та могла продовжувати працювати – навіть за сильного вітру», – стверджує очільниця МЗС Німеччини.



Міністри закордонних справ України та країн Балтії скасували свої плани щодо участі у зустрічі через очікувану присутність Лаврова.

У спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Латвії і Литви зауважується, що «присутність Лаврова на засіданні ОБСЄ ризикує легітимізувати Росію-агресора як законного члена нашої спільноти вільних націй, применшуючи жорстокі злочини Росії».

Також відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у цьому засіданні ОБСЄ, незважаючи на те, що Україна, Латвія, Естонія та Литва бойкотують цю зустріч.

30 листопада – 1 грудня у Північній Македонії у Скоп’є проходитиме засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

У МЗС Болгарії повідомили, що країна «тимчасово відкриє повітряний простір» для літака очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. Це дозволить йому взяти участь у зустрічі ОБСЄ.