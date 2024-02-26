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Бербок достроково залишила Миколаїв. Її пересування відстежував російський дрон

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок (п) і її український колега Дмитро Кулеба перетинають пункт пропуску в Одеській області, 24 лютого 2023 року
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок (п) і її український колега Дмитро Кулеба перетинають пункт пропуску в Одеській області, 24 лютого 2023 року

Російський розвідувальний безпілотник стежив за кортежем міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок під час візиту до Миколаєва 25 лютого. Першими про це повідомили німецькі видання Bild та ZDF. У МЗС та міністерстві оборони ФРН підтвердили цю інформацію, повідомляє Deutsche Welle.

За даними Bild, дрон стежив за Бербок під час її візиту на опріснювальну станцію під Миколаєвом, збудовану за участю Німеччини. Візит на станцію достроково скасували, але безпілотник продовжив стежити за кортежем міністра, а потім відлетів.

Як зазначає ZDF, зазвичай за польотами розвідувальних дронів слідують авіаційні удари, тому міністерство закордонних справ Німеччини вирішило, що Бербок має негайно залишити Україну. Бербок та члени німецької делегації поїхали з Миколаєва на броньованих автомобілях, після чого перетнули кордон із Молдовою.

Анналена Бербок приїхала в Україну 24 лютого, на другу річницю повномасштабної війни. У перший день вона відвідала Одесу, в другий – Миколаїв.

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