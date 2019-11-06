Ексспікер парламенту Британії назвав Brexit найбільшою помилкою з часів Другої світової війни

Ексспікер Палати громад парламенту Великої Британії Джон Беркоу назвав назвав Brexit найбільшою помилкою Сполученого королівства з часів Другої світової війни. Про це повідомляє видання The Guardian.

«Не думаю, що це якось допоможе Сполученому королівству. Brexit – найбільша помилка нашої країни після війни. Я поважаю прем’єр-міністра Джонсона, але Brexit нам не допоможе. Краще бути частиною потужного блоку», – зазначив Беркоу.

Він також відкинув звинувачення у тому, що він блокував прийняття рішення стосовно виходу Британії з ЄС. Беркоу наголосив, що саме парламент не допустив Brexit.

Джон Беркоу пішов у відставку 31 жовтня. На цей же день був призначений вихід Британії з ЄС, який, однак, знову був відкладений.

Беркоу в останні місяці критикували головним чином колишні однопартійці-консерватори, стверджуючи, що він вирішував низку процедурних питань у парламенті не на користь уряду. Завдяки позиції спікера, зокрема, опозиція отримала можливість ухвалити закон, який зобов’язав прем’єра Боріса Джонсона просити про відстрочку «Брекзиту».