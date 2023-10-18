У Бердичеві спалахнула пожежа в багатоповерхівці: загинуло немовля

На Житомирщині в Бердичеві спалахнула пожежа в одній із квартир багатоповерхівки, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На момент пожежі в квартирі перебувала родина з дітьми, кажуть рятувальники.

«Ще до прибуття рятувальників власник квартири передав через вікно жінці, яка винаймала в нього кімнату, її двох дітей (2020 та 2022 р.н.) та сам зміг вибратися», – розповіли рятувальники.

Коли працівники ДСНС прибули на місце, квартира, розташована в дев’ятиповерхівці була повністю охоплена вогнем.

«Мати з дітьми перебувала на подвір’ї, однак повідомила, що всередині оселі знаходиться ще одна її маленька дитина», – додали в ДСНС.

Рятувальники кажуть, що після того, як зайшли до квартири, в колисці виявили немовля.

«Півторамісячного хлопчика одразу ж винесли з палаючої будівлі. На жаль, він вже був без ознак життя», – констатували в відомстві.

Раніше, 13 жовтня, в місті Українка під Києвом спалахнула масштабна пожежа на виробничо-складському приміщенні.