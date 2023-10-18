На Херсонщині у лікарні померла жінка, яка отримала тяжкі поранення під час обстрілу

У ніч проти 18 жовтня армія РФ атакувала селище Благовіщинське на Херсонщині, у лікарні померла жінка, яка отримала тяжкі поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Численні ушкодження отримала 69-річна жінка... Постраждалу госпіталізували у вкрай важкому стані. З ночі медики боролися за її життя. Але травми виявилися надто тяжкими. Щойно стало відомо про смерть жінки», – розповів очільник ОВА.

За словами Прокудіна, у жінки було діагностовано вибухову та закриту черепно-мозкову травми, акубаротравму, проникаюче осколкове поранення черевної порожнини, осколкове поранення лівого стегна.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.