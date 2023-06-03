У Бердянську пролунали вибухи, сили РФ кажуть про роботу ППО

В окупованому Бердянську Запорізької області 3 червня пролунали вибухи. Про це повідомили Бердянська міська військова адміністрація, місцеві телеграм-канали та російські державні інформагенції.

У міській військовій адміністрації твердять, що в місті було щонайменше вісім вибухів.

Один із місцевих телеграм-каналів пише: «Окупаційна влада повідомляє про факт знищення ракет у небі. В той же час внаслідок роботи ворожих ППО уламки однієї з них впали на місто в районі католицького костелу та автовокзалу, що на Західному проспекті. Внаслідок цього також на автовокзалі пошкоджено цивільний автомобіль».

Російські інформагенції пишуть, що «ЗСУ здійснили спробу ракетного удару по Бердянську, попередньо, спрацювала ППО, збито шість ракет».

Днем раніше, 2 червня, внаслідок ракетного удару ЗСУ було зафіксоване влучання по морському порту Бердянська.