Голова Ради Європи відвідав Київ й розповів про зустрічі з українськими урядовцями

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе прибув до України з візитом – про це він повідомив на своїй сторінці в X 17 лютого.

За його словами, він провів зустрічі, зокрема, з міністром розвитку громад і територій Олексієм Кулебою, виконувачкою обов’язків міністра юстиції Людмилою Сугак і головою уряду Юлія Свириденко.

Зокрема, розмова з Кулебою стосувалася підтримки відбудови України. За словами Берсе, Конгрес Ради Європи з’єднує українські громади з містами Європи для отримання технічної допомоги та «захисту людей від спустошливих наслідків атак Росії».

«Під час зустрічі з прем’єркою Свириденко ми обговорили реформи, які лежать в основі відновлення України та її шляху до ЄС. Відновлення має йти пліч-о-пліч з реформами, прозорістю та європейськими стандартами. Рада Європи продовжуватиме супроводжувати Україну на цьому вирішальному шляху», – заявив він.

Також Берсе заявив про обговорення із Сугак пріоритетів плану Ради «Дія для України» на 2027-2030 роки.

«Ми продовжимо нашу міцну співпрацю, в тому числі із забезпечення відповідальності, захисту прав меншин та підтримки дітей України, де б вони не були», – додав він.

Раніше Берсе повідомив про відвідини пункту незламності в Києві. Він заявив, що «жахливо спостерігати за тим, через що проходять українці», і висловив підтримку Ради Європи встановленню миру на основі правосуддя та відповідальності.

Українські урядовці наразі не коментували зустріч із Берсе. Державна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила його зустріч із головою ДСНС Романом Примушем на території наметового містечка пунктів обігріву в столиці.