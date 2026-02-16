МОМ: 325 тисяч українців, які повернулися, можуть знову виїхати через атаки РФ по енергетиці України

У найближчі місяці близько 325 тисяч українців, які повернулися з переміщення, можуть знову опинитися перед потребою виїзду через російські атаки по енергетичній інфраструктурі України, і понад третина з них розглядає можливість повторного виїзду за кордон, свідчать дані Міжнародної організації з міграції (МОМ).

«Після чотирьох років війни однієї лише стійкості вже недостатньо, щоб родини протрималися ще одну зиму з відключеннями електроенергії й морозами, – заявила генеральна директорка МОМ Емі Поуп. – Безпечне житло, надійне енергопостачання й основні послуги – це не розкіш, а фундаментальні умови для безпеки, виживання й гідності людей. Без сталої підтримки енергетичні перебої можуть знову змусити сім’ї залишити свої домівки, що зведе нанівець результати вже досягнутих повернень».

У МОМ додали, що на січень 2026 року в Україні проживало 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Від початку ескалації війни понад 4,4 мільйона людей повернулися з переміщення, серед них понад мільйон – із-за кордону, при цьому не всі, хто перетнув кордон України, змогли повернутися до власних домівок: 372 000 людей із цієї категорії досі залишаються внутрішньо переміщеними, зазначили в організації.

«На тлі зимових температур до -20°C і тривалих аварійних відключень електроенергії по всій країні наміри залишити Україну відображають накопичення тиску, спричиненого небезпекою, руйнуванням житла й обмеженим доступом до електрики й опалення… У ключових районах повернення домогосподарства повідомляють про гостру нестачу павербанків, генераторів і матеріалів для ремонту житла, тоді як рівень незадоволених потреб у деяких прифронтових регіонах перевищує 90%. Особливо вразливими є ті, хто нещодавно повернувся: вони частіше покладаються на кризові стратегії виживання і мають вищий рівень психологічного напруження», – йдеться в повідомленні.

МОМ закликає міжнародну спільноту активізувати заходи зимової підтримки, ремонт житла, відновлення засобів до існування і надання комплексних послуг із психічного здоров’я і психосоціальної підтримки, особливо в прифронтових районах і регіонах масового повернення.

«Без своєчасної і достатньої допомоги тривалі енергетичні перебої можуть спричинити нові хвилі переміщення й поставити під загрозу зусилля з відновлення», – наголосили в МОМ.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.