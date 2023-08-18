Армія РФ скинула з дрона вибухівку в Бериславі – прокуратура

У п’ятницю, 18 серпня, армія РФ скинула з дрона вибухівку в Бериславі на Херсонщині, повідомляє обласна прокуратура.

Як зазначається, ураження ніг зазнали двоє місцевих мешканців, які перебували на вулиці. Чоловіків доставлено у лікарню для надання медичної допомоги.

«Росіяни атакували мирних жителів Берислава з безпілотника. Двоє чоловіків, 35 та 34 роки, внаслідок скидання вибухівки отримали тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Як уточнила місцева влада, в одного чоловіка – поранення ноги, в іншого – живота.

Також в обласній прокуратурі підтвердили, що 18 серпня близько 11:00 російські війська обстріляли село Вірівка у Тягинській громаді Херсонської області. Попередньо, населений пункт атакували з «Градів». Поранень зазнала неповнолітня дівчина.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.