«Влучили в реанімаційне відділення»: війська РФ обстріляли лікарню в Бериславі – ОВА

Російські військові атакували лікарню в Бериславі на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у середу, 16 травня.

«Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни», – написав Прокудін.

За його словами, внаслідок цього обстрілу постраждалих серед пацієнтів та працівників лікарні немає.

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.