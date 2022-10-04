Ватажку бойовиків угруповання «ДНР» Безлеру повідомлено про підозру

Про підозру оголошено громадянину Росії, одному з ватажків угруповання «ДНР», повідомляє прокуратура Автономної республіки Крим та міста Севастополя у Telegram.

Зокрема, колишній ватажок незаконного збройного формування «ДНР», який також причетний до окупації півострова, підозрюється в катуваннях українців у Криму.

«Прокуратура автономії повідомила про підозру громадянину РФ, активному учаснику подій, які призвели до окупації кримського півострова, саме він пізніше став одним із ватажків незаконного збройного формування, яке діяло на Донеччині», – йдеться у повідомленні.

Так, дії підозрюваного кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 ККУ), вказали у відомстві.

Як зазначили у прокуратурі, підозрюваний активно сприяв окупації збройними силами РФ території Криму.

Повідомляється, що у березні 2014 року, перебуваючи у Сімферополі, підозрюваний разом зі спільниками викрав трьох громадян України через їх публічну демонстрацію проукраїнської позиції в Криму та спротив окупації півострова.

У повідомленні прокуратури не вказують імені підозрюваного, але з опису підозри випливає, що йдеться про Ігоря Безлера.

У серпні минулого року слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо Безлера.

Колишній чільний командир бойовиків російських гібридних сил на Донбасі Ігор Безлер був відомий на прізвисько «Бєс». Цей громадянин Росії, який тривалий час легально жив у Горлівці (за деякими повідомленнями, він міг мати й українське громадянство), за даними українських спецслужб, був співробітником російської військової розвідки, відомої як ГРУ.

У лютому 2014 року він брав участь у силових акціях проросійських сил під час окупації Росією українського Криму, а з квітня до кінця жовтня 2014 року командував одним із загонів бойовиків, який контролював Горлівку і ще кілька міст Донбасу. Нинішнє місце його перебування невідоме.

У травні 2021 року Жовтневий районний суд російського Санкт-Петербурга зобов’язав групу розслідувачів Bellingcat виплатити Безлеру 340 тисяч рублів (4,6 тисячі доларів) – як компенсацію моральної шкоди за статті про збиття малайзійського «Боїнга» в Донецькій області в 2014 році.

У цих статтях Безлера називають тільки «важливим свідком» катастрофи, але відзначають, що саме його підлеглі могли повідомити про пасажирський лайнер MH17 російським військовим – сприйнявши його за український військовий борт.