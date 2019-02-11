Українські біатлоністи переїхали до США

Українська збірна з біатлону разом із іншими учасниками Кубка світу з цього виду спорту переїхали до Сполучених Штатів, де відбудеться восьмий етап змагань.

У столиці зимової Олімпіади 2002 року, місті Солт-Лейк-Сіті, відбудуться спринти, гонки переслідування та дві змішані естафети – одиночна та класична. Восьмий етап Кубка світу розпочнеться в четвер, 14 лютого, і завершиться в неділю, 17 лютого.

До Солт-Лейк-Сіті провідні біатлоністи світу переїхали з надто морозного канадського Кенмора, де й перенесення на добу двох останніх стартів не дозволило провести спринтерські гонки: 10 лютого температура опустилася до мінус 31 градуса, а межею для виходу спортсменів на трасу є мінус 20.

Етап у США стане останнім перед чемпіонатом світу, який розпочнеться 7 березня в шведському Остерсунді.