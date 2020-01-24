Біатлон: тренери збірної України назвали склади естафет

Тренерський штаб збірної України за підсумками перших двох змагальних днів у словенській Поклюці визначив склад змішаних естафет на шостому етапі Кубка світу.

В одиночній змішаній естафеті, яка розпочнеться 25 січня о 14:15 за київським часом, Україну представлятимуть лідер чоловічої команди Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина, яка має значний досвід саме в цьому виді програми.

У класичній змішаній естафеті, запланованій на 16:00, за «синьо-жовтих» виступатимуть Артем Тищенко та Артем Прима в чоловічій частині, Юлія Джима та Олена Підгрушна – в жіночій.

У неділю програму змагань у Поклюці завершать гонки з масовим стартом, до яких пробилися четверо українців – Дмитро Підручний, Артем Прима, Юлія Джима та Олена Підгрушна.