Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 січня 2020, Київ 22:43
Новини | Спорт

Біатлон: тренери збірної України назвали склади естафет

Анастасія Меркушина (на фото) в нинішньому сезоні вже здобувала високі місця саме в одиночній змішаній естафеті

Дивитись коментарі

Тренерський штаб збірної України за підсумками перших двох змагальних днів у словенській Поклюці визначив склад змішаних естафет на шостому етапі Кубка світу.

В одиночній змішаній естафеті, яка розпочнеться 25 січня о 14:15 за київським часом, Україну представлятимуть лідер чоловічої команди Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина, яка має значний досвід саме в цьому виді програми.

У класичній змішаній естафеті, запланованій на 16:00, за «синьо-жовтих» виступатимуть Артем Тищенко та Артем Прима в чоловічій частині, Юлія Джима та Олена Підгрушна – в жіночій.

У неділю програму змагань у Поклюці завершать гонки з масовим стартом, до яких пробилися четверо українців – Дмитро Підручний, Артем Прима, Юлія Джима та Олена Підгрушна.

Юлія Джима
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Біатлон: Юлія Джима стала найкращою серед українок в індивідуальній гонці

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG