Байден запросив директора ЦРУ Бернса до вузького кола в своїй адміністрації

Президент США Джо Байден оголосив 21 липня, що запросив директора Центрального розвідувального управління Вільяма Бернса до складу свого кабінету. Як відзначає AFP, це здебільшого символічна посада, яка визнає значнішу роль очільника ЦРУ в адміністрації.

Байден похвалив Бернса за те, що той надав йому «чіткий, зрозумілий аналіз, який надає пріоритет безпеці американського народу».

«Під його керівництвом ЦРУ надає чіткий довгостроковий підхід до головних викликів національній безпеці нашої країни – від боротьби з жорстокою агресією Росії проти України до керування відповідальною конкуренцією з Китайською Народною Республікою, до розгляду можливостей і ризиків нових технологій», – сказав Байден.

Дії Байдена означають, що Бернс працюватиме в кабінеті пліч-о-пліч зі своєю безпосередньою керівницею, директоркою національної розвідки Авріл Гейнс, а також усіма міністрами.

До створення посади директора національної розвідки в 2005 році директори ЦРУ працювали в складі президентських кабінетів.

Під час президентства Дональда Трампа у 2017–2021 роках обидва керівники ЦРУ за його правління, Майк Помпео та Джина Гаспел, також входили до складу кабінету.

67-річний Вільям Бернс – кар’єрний дипломат, який був послом у Росії. Він очолив ЦРУ в 2021 році. Після російського вторгнення в Україну він взяв на себе провідну роль у підтримці відносин між Вашингтоном і Москвою. За кілька тижнів до вторгнення він прилетів до Москви, щоб попередити російських офіційних осіб, що Сполучені Штати знають про плани вторгнення, і попередив про відповідь Заходу.

У червні 2023 року, коли США оцінювали наслідки заколоту Євгена Пригожина, Бернс довго розмовляв зі своїм російським колегою Сергієм Наришкіним, керівником Служби зовнішньої розвідки РФ.

У заяві після рішення президента США Бернс сказав, що для нього це велика честь і що запрошення Байдена «визнає істотний внесок у національну безпеку, який ЦРУ робить щодня».