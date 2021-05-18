Байден оприлюднив свою податкову декларацію

Президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Харріс оприлюднили в понеділок, 17 травня, свої податкові декларації за 2020 рік.

Байден і його дружина заробили минулого року трохи більше 607 тисяч доларів. Віцепрезидентка та її чоловік Даг Емхофф – близько 1 мільйона 700 тисяч доларів.

Основні доходи президентського подружжя склали виплати з пенсійних фондів, приблизно третина – виплати від належної їм компанії, куди приходять гонорари за видання книг і за виступи. Джилл Байден також заробила майже 13 тисяч доларів за викладання англійської мови в невеликому коледжі у Вірджинії. 26 відсотків доходів Байдени виплатили в якості федеральних податків і близько 5 відсотків – штату Делавар, де вони жили до переїзду в Білий дім в січні нинішнього року.

Переважну частину доходів сім’ї віце-президента Камали Харріс склали заробітки її чоловіка, юриста, що спеціалізується на індустрії розваг та ЗМІ. Їх федеральні податки склали майже 622 тисячі доларів.

У заяві Білого дому йдеться про те, що, оприлюднюючи інформацію про свої доходи, президент «продовжує майже безперервну традицію», якій слідували його попередники. Це натяк на Дональда Трампа, який відмовлявся надати доступ до своїх податкових декларацій як будучи кандидатом у президент, так і під час президентського терміну. Опоненти Трампа вимагали інформацію про його податки, він же відмовлявся її надати, мотивуючи це тим, що податкові декларації знаходяться в процесі аудиту.

Минулої осені газета New York Times повідомила, що в її розпорядженні опинилися податкові декларації Дональда Трампа. За інформацією видання, Трамп у 2016 та 2017 роках виплатив лише 750 доларів в якості індивідуальних податків. Трамп назвав це повідомлення неправдивим.