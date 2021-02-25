Байден скасував указ Трампа про припинення імміграційних віз

Президент США Джо Байден скасував указ експрезидента Дональда Трампа, що обмежує в’їзд до Сполучених Штатів для іноземців, які перебували за межами країни і не отримали права на в’їзд. Виняток робили для медиків та інших працівників, які, на думку Білого дому, важливу роль відігравали для боротьби з пандемією COVID-19.

Адміністрація Байдена повідомила, що указ Трампа вдарив по галузях, де задіяні фахівці з усього світу, привів до затримок в отриманні імміграційних віз, а багато сімей виявилися розділені на кілька місяців.

Колишній президент стверджував, що тимчасові обмеження допоможуть в боротьбі з безробіттям. Документ діяв з кінця квітня минулого року.

На початку лютого Байден скасував три укази свого попередника в області імміграційної політики. Вони стосуються процедури надання притулку на кордоні США і Мексики, деяких правил легальної імміграції та політики возз’єднання сімей нелегальних іммігрантів.