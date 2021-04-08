Байден оголосив заходи боротьби з насильством із використанням вогнепальної зброї

Президент США Джо Байден оголосив нові заходи для боротьби із насильством з використанням вогнепальної зброї у США, яке він назвав «епідемією» для країни.

Байден оголосив про заходи 8 квітня разом із віцепрезиденткою Камалою Гарріс і міністром юстиції Мерріком Ґарландом.

«Сьогодні ми вживаємо заходів, щоб протистояти не просто кризі зі зброєю, а тому, що насправді є кризою громадського здоров’я», – сказав Байден, виступаючи в Рожевому саду Білого дому.

«Це епідемія, заради всього святого, і вона повинна припинитися», – наголосив президент США.

Як повідомляє «Голос Америки», Байден закликав Сенат схвалити три законопроєкти щодо проблеми контролю над зброєю, вже схвалені Палатою представників.

Президент зазначив, що пріоритетним завданням для нього стане позбавлення виробників зброї юридичного імунітету. Він також вказав на необхідність повної заборони штурмової зброї.

За словами Байдена, необхідно, щоб закони про контроль над зброєю, які будуть ухвалені на федеральному рівні, спонукали штати ухвалити власні закони.

Під час виступу президент анонсував те, що прессекретар Білого дому в ході проведеного пізніше брифінгу назвала початковим набором дій виконавчої влади в сфері контролю над зброєю.

Йдеться, зокрема, про нові інвестиції в спеціальні програми для громад, для яких насильство із застосуванням зброї становить особливу небезпеку.

Крім того, президент має намір посилити обмеження на поширення вогнепальної зброї без серійних номерів, яку правоохоронним органам важко відстежити.

Байден, демократ, який вже давно виступав за обмеження обігу зброї, зазнав тиску після недавніх масових стрілянин у Джорджії та Колорадо.

Загалом у цих двох перестрілках загинули 18 людей.

Контроль за зброєю – це проблема, яка розділяє Сполучені Штати Америки, які протягом десятиліть переживали значну кількість масових розстрілів у школах й інших громадських місцях.

Право володіти зброєю і носити зброю захищене Другою поправкою до Конституції США, і багато громадян вважають, що закони про контроль над зброєю порушують це конституційне право.