Байден проведе телефонну розмову із західними лідерами щодо України – ЗМІ

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з кількома західними лідерами щодо кризи, пов’язаної з нарощуванням Росією військ на кордоні з Україною.

Декілька західних інформагентств із посиланням на неназвані джерела повідомляють, що розмова запланована на 18:00 (за Києвом) 11 лютого. Про це, зокрема, передають Reuters and AFP.

У повідомленнях йдеться, що лідери Канади, Німеччини, Італії, Великої Британії, Польщі, Франції, Європейського союзу та НАТО візьмуть участь у діалозі через кілька годин після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія, за даними розвідки, продовжує нарощувати свої військові сили і техніку біля кордону з Україною.

Підтвердження дзвінка з Білого дому наразі немає.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.