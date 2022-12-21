«Багато чого треба обговорити» – Байден про візит Зеленського в США

Президент США Джо Байден заявив, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, який їде до Вашингтона, «багато чого треба обговорити».

«Сподіваюся, ваш політ проходить добре, Володимире. Я дуже радий, що ви приїжджаєте. Багато чого треба обговорити», – написав Байден у твітері, коментуючи твіт Зеленського про візит до Вашингтона.

Володимир Зеленський 21 грудня відвідає США. Він має провести переговори з Джо Байденом і виступити в Конгресі США.

Очікується, що Джо Байден 21 грудня оголосить новий пакет безпекової допомоги Україні на майже два мільярди доларів, що включатиме зенітні ракетні комплекси Patriot.

Візит до Вашингтона стане першою іноземною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.