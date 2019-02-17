В аеропорту Білої Церкви восени відкриють міжнародний пункт пропуску – Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України повідомляє, що восени 2019 року в аеропорту Білої Церкви на Київщині планують відкрити міжнародний пункт пропуску.

«Україна має всі шанси стати регіональним лідером і перетворитися на логістичний хаб Європи. Розвиток карго-авіації має хороші перспективи, це потенційні привабливі проекти для інвесторів. Розвиток міжнародного мультимодального транспортного вузла на базі аеропорту «Біла Церква» – один із наших пріоритетів на цьому напрямку», – сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян під час робочої поїздки до Київської області 15 лютого.

За його словами, відповідно до Національної транспортної стратегії України до 2030 року, створюються всі необхідні умови для розвитку аеропортів і приведення аеропортової інфраструктури у відповідність до стандартів і рекомендованої практики IКАО.

«Розвиток регіонального аеропорту «Біла Церква» і створення на його базі мультимодального вантажного комплексу визначено пріоритетним проектом. У 2018 році здійснено 73 авіаційні операції, що є рекордом за останні 18 років роботи підприємства. У перспективі після відкриття міжнародного пункту пропуску на аеродромі «Біла Церква» очікується поступове зростання кількості авіаційних операцій до 300 на рік», – сказав міністр.

У Мінінфраструктури наголосили, що аеропорт Білої Церкви має унікальне розташування − 80 кілометрів від Києва і 390 кілометрів від морських портів Одещини, злітно-посадкову смугу 2500х80 метрів, базу технічного обслуговування літаків з ангарами і понад 10 авіакомпаній клієнтів із різних країн і двома базовими авіакомпаніями з України, діючий індустріальний парк із понад 70 підприємствами, що успішно працюють.