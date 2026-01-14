До Білорусі знову стали залітати дрони – після посилення ударів РФ по Україні

Після посилення російських комбінованих ударів по Україні почастішали випадки потрапляння російських дронів у повітряний простір Білорусі, пише 14 січня білоруська служба Радіо Свобода.

У ніч на 1 січня щонайменше два російські безпілотники повернулися на територію Білорусі – по одному з Чернігівської та Рівненської областей.

3 січня безпілотник пролетів над селом Любеч у Чернігівській області в білоруському напрямку.

5 січня, коли російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Славутича (ексклав Київщини на території Чернігівської області), один знешкоджений безпілотник також полетів у бік Білорусі.

У ніч проти 13 січня і того ж дня щонайменше два безпілотники перелетіли з Чернігівської області до Білорусі, один з них – у напрямку Комарина Гомельської області.

У січні російські військові щодня використовують проти України понад 100 (а в окремі дні й кількасот) безпілотників і часто доповнюють свої удари ракетами.

За даними оперативного командування Повітряних сил України та українських каналів моніторингу, які відстежують переміщення безпілотників, за перші два тижні 2026 року щонайменше шість російських безпілотників залетіли на територію Білорусі після знешкодження українськими засобами радіоелектронної боротьби.

Торік ініціатива колишніх силовиків BelPol повідомила, що з 2025 року зафіксовано 42 випадки падіння БПЛА та їхніх частин у Брестській області. Три з них були оснащені вибухівкою: один дрон здетонував під час падіння, два були нейтралізовані саперами.