У Білорусі «екстремістським формуванням» визнали асоціацію журналістів

У Білорусі до списку «екстремістських формувань» внесли Білоруську асоціацію журналістів, випливає з оновленого переліку на сайті МВС. Це зроблено на підставі рішення Комітету державної безпеки Білорусі від 28 лютого 2022 року.

Білоруська асоціація журналістів – добровільне, недержавне, непартійне обʼєднання громадян, які займаються професійною журналістською діяльністю чи сприяють її розвитку, йдеться на сайті організації. Асоціація діє з осені 1995 року, а 2006 року пройшла державну перереєстрацію. БАЖ постійно веде моніторинг порушень свободи висловлювань та прав ЗМІ, зокрема під час президентських виборів у 2020 році.

З 1997 року Білоруська асоціація журналістів є асоційованим членом Міжнародної федерації журналістів (IFJ). 2004 року Європейський парламент нагородив обʼєднання премією імені Сахарова «За свободу думки».

У серпні 2021 року Верховний суд Білорусі задовольнив позов міністерства юстиції щодо ліквідації Білоруської асоціації журналістів. Як причину позову відомство вказувало «повторне порушення законодавства про громадські обʼєднання». У листопаді міністерство інформації заблокувало сайт БАЖ. У самій організації дії білоруської влади назвали незаконною, заявивши, що сайт продовжить роботу.