У Білорусі засудили колишнього полоненого, який в Україні розповів про вербування

У Білорусі за звинуваченнями в найманстві та зраді державі засудили Максима Зезюльчика, який воював проти України на боці Росії. Про це повідомляє правозахисна ініціатива DissidentBY.

У липні 2023 року Максим Зезюльчик, перебуваючи в українському полоні, дав інтерв’ю українському блогеру Володимиру Золкіну. Він розповів, що до війни Росії з Україною служив за контрактом у Силах спеціальних операцій (ССО) Білорусі, а згодом вступив до приватної військової компанії.

За словами Зезюльчика, вступити до ПВК йому запропонував замполіт батальйону. Це сталося ще в грудні 2021 року – за два місяці до початку повномасштабної війни. «Завдання нашої групи – диверсійні дії на території України», – заявив білорус, відповідаючи на запитання, що сказав замполіт, коли пропонував вступити до ПВК.

Крім того, Зезюльчик розповів, що у 2020 році переодягнені в цивільних білоруські військові та російські правоохоронці допомагали спецпризначенцям у розгоні протестів у Білорусі.

Максим Зезюльчик відбув зі своєї військової частини 18 липня 2022 року та вирушив до Тамбова. Після трьох днів навчання його відправили на фронт в Україну. У вересні того ж року він потрапив у полон. У Службі безпеки України Зезюльчика називали розвідником КДБ Білорусі.

«За легендою він мав діяти під виглядом іноземного найманця, а зібрану розвідувальну інформацію передавати до Мінська через зв’язкового, – йшлося в повідомленні СБУ. – Серед його основних завдань було збирання розвідданих про зразки іноземного озброєння, які надходять до підрозділів ЗСУ від західних партнерів».

Український суд засудив Зезюльчика до 10 років позбавлення волі у справі найманства. 2024 року Україна передала Зезюльчика російській стороні, яка, за даними DissidentBY, пізніше видала його Білорусі. У чому його конкретно звинуватили та який термін йому призначили, невідомо.

Зезюльчик відбуває покарання в колонії у місті Шклов у Могилівській області.