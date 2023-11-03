Білорусь відкрила справу проти латвійських чиновників через смерть мігрантів на кордоні

Слідчий комітет Білорусі 3 листопада заявив, що почав розслідування проти латвійських посадовців у зв’язку зі смертю 12 мігрантів на білорусько-латвійському кордоні.

Як повідомляє телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»), проти кого безпосередньо відкрита справа, не уточнюється. У пресрелізі зазначено лише, що «посадові особи Латвії відповідатимуть за злочини проти безпеки людства».

Мігранти на кордоні Латвії, Литви та Польщі вперше з’явилися влітку й восени 2021 року. Влада цих країн вважає, що міграційна криза була організована режимом Олександра Лукашенка. Влада Білорусі, за їхніми даними, за гроші доставляла тисячі мігрантів з країн Близького Сходу до Мінська, а далі під виглядом біженців привозила їх на кордон із країнами ЄС, пропонуючи його перейти.

У Слідчому комітеті Білорусі заявили, що мігранти «вмирають у спробах перетнути кордон, а їхні тіла викидають за паркан каральні батальйони Євросоюзу». «Це свавілля обумовлене мовчазною згодою посадових осіб Латвійської Республіки», – йдеться у повідомленні.

Мігранти продовжують спроби перетнути кордон з Латвією, Литвою та Польщею з території Білорусі. Так, за 2 листопада, за даними Державної прикордонної служби Латвії, кордон між Латвією та Білоруссю намагалися перетнути 34 особи, всі ці спроби були припинені. Загалом цього року кордон незаконно намагалися перейти 12 983 особи.

На початку серпня Латвія запровадила посилений режим охорони на кордоні з Білоруссю у місті Даугавпілс та трьох повітах – Лудзенському, Краславському та Аугшдаугавському. Потім Державна прикордонна служба Латвії провела «додаткову мобілізацію» прикордонників через різке посилення гібридної загрози на кордоні з Білоруссю. Відомство тоді заявило, що зросло «залучення білоруських органів влади» до організації нелегального переходу кордону.