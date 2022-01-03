Смерть у новорічну ніч: молодий чоловік помер у Білорусі після перебування у райвідділі міліції

Мешканець білоруського міста Речиця Дмитро Всхопов помер у лікарні 1 січня після того, як у новорічну ніч його затримала міліція і силою доправила до райвідділу. Рідні 27-річного Всхопова заявляють, що його побили силовики.

Чоловіка затримали патрульні в центрі Речиці пізно ввечері через алкогольне сп‘яніння, коли він їхав зустрічати Новий рік разом із матір‘ю. Його силою доставили у відділення міліції. За кілька годин медики констатували смерть Всхопова в лікарні, куди його везли силовики нібито для медичного огляду.

За словами родичів померлого, на його матір чиниться тиск – міліція має намір провести обшук у її квартирі.

Сама Олена Всхопова повідомила виданню «Наша Ніва», що вважає міліцію причетною до смерті сина.

«Вони його вбили – міліція вбила його», - сказала Всхопова.

За її словами, на тілі сина є рана на скроні, «сині руки та спина».

«Його футболка розірвана на шматки, його тіло як вугілля», – додала жінка.

У Дмитра Всхопова залишилась 5-річна донька. Слідчий комітет Білорусі заявив, що смерть Всхопова не є насильницькою.