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У Білорусі силовики провели масові затримання й обшуки у сімей політв’язнів

Пізнього вечора 23 січня правозахисникам були відомі імена щонайменше 84 осіб, яких обшукали або затримали (фото архівне)
Пізнього вечора 23 січня правозахисникам були відомі імена щонайменше 84 осіб, яких обшукали або затримали (фото архівне)

У Білорусі 23 січня пройшли масові обшуки і затримання родичів політв’язнів і колишніх засуджених, повідомив правозахисний центр «Весна».

Пізнього вечора 23 січня правозахисникам були відомі імена щонайменше 84 осіб, яких обшукали або затримали. У деяких випадках силовики вивозили цілі сім’ї, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

Серед затриманих – дружина колишнього кандидата у президенти Білорусі Миколи Статкевича Марина Адамович. Матір активістки Марини Касінерової співробітники КДБ обшукували 10 годин і чинили психологічний тиск, щоб отримати необхідну інформацію, кажуть правозахисники. У Вітебську затримали 76-річного активіста Бориса Хамайду.

У постановах про обшуки згадувалися статті про «фінансування екстремістської діяльності» й «участь в екстремістських формуваннях».

За даними «Весни», співробітники КДБ говорили деяким із тих, до кого вони прийшли, що затримання і слідчі дії пов’язані з проєктом INeedHelpBY, визнаним «екстремістською організацією». Рішення влада ухвалила 16 січня. Ініціатива INeedHelpBY допомагає продуктами тим, хто постраждав від політичних репресій і перебуває у тяжкому фінансовому становищі.

За даними «Весни», станом на 23 січня кількість політв’язнів у Білорусі становить 1415.

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