У Білорусі силовики провели масові затримання й обшуки у сімей політв’язнів

У Білорусі 23 січня пройшли масові обшуки і затримання родичів політв’язнів і колишніх засуджених, повідомив правозахисний центр «Весна».

Пізнього вечора 23 січня правозахисникам були відомі імена щонайменше 84 осіб, яких обшукали або затримали. У деяких випадках силовики вивозили цілі сім’ї, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

Серед затриманих – дружина колишнього кандидата у президенти Білорусі Миколи Статкевича Марина Адамович. Матір активістки Марини Касінерової співробітники КДБ обшукували 10 годин і чинили психологічний тиск, щоб отримати необхідну інформацію, кажуть правозахисники. У Вітебську затримали 76-річного активіста Бориса Хамайду.

У постановах про обшуки згадувалися статті про «фінансування екстремістської діяльності» й «участь в екстремістських формуваннях».

За даними «Весни», співробітники КДБ говорили деяким із тих, до кого вони прийшли, що затримання і слідчі дії пов’язані з проєктом INeedHelpBY, визнаним «екстремістською організацією». Рішення влада ухвалила 16 січня. Ініціатива INeedHelpBY допомагає продуктами тим, хто постраждав від політичних репресій і перебуває у тяжкому фінансовому становищі.

За даними «Весни», станом на 23 січня кількість політв’язнів у Білорусі становить 1415.