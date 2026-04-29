Білорусь перестала випускати за кордон російських призовників

Державний прикордонний комітет Білорусі підтвердив, що громадяни Росії, яким заборонили виїзд із країни після отримання повістки до армії, не зможуть виїхати за кордон через білоруську територію. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода 29 квітня.

У ДПК повідомили, що Білорусь і Росія мають спільну базу даних призовників.

«Якщо виїзд заборонено, то всі питання до Російської Федерації», – додали в комітеті.

На початку тижня російська правозахисна ініціатива «Рух свідомих відмовників» повідомила, що з білоруської території не випустили призовника з Санкт-Петербурга, якому заборонили залишати Росію.

23 квітня в аеропорту Мінська його не пустили на рейс до Тбілісі, а 25 квітня йому відмовили у виїзді за внутрішнім паспортом до Єревану. У всіх випадках жодних письмових підтверджень не видали, зазначили правозахисники.

За даними РСВ, цей випадок свідчить про те, що Білорусь та Росія почали обмінюватися даними з електронного реєстру військового обліку та реєстру повісток.