У Білорусі кількість політв’язнів зросла в 25 разів, штрафи досягли 240 тис. доларів – правозахисники

У Білорусі кількість політв’язнів від початку президентської кампанії зросла з трьох до 74, або майже у 25 разів, пише білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на правозахисний центр «Весна».

Правозахисники визнали політв’язнями засуджених тільки за кримінальними звинуваченнями. За даними центру, всього з початку президентської кампанії відкрили понад 300 кримінальних справ проти учасників президентських перегонів, активістів їхніх штабів і учасників мирних акцій протесту.

За підрахунками організації, на акціях протесту по країні силовики затримали щонайменше 13 тисяч людей. У базі правозахисного центру «Весна» станом на 30 вересня зареєстровано 2082 арешти і 1280 штрафів на суму близько 240 тисяч доларів.

Жителі білоруських міст вийшли на протести, не погодившись із результатами президентських виборів від 9 серпня і заявивши про масові фальсифікації.

Білоруський ОМОН жорстко затримував незгодних, пізніше правозахисники зафіксували сотні свідчень про тортури і побиття в тюрмах і при затриманні.

Протести в Білорусі проти результатів виборів і насильства силовиків тривають другий місяць, незважаючи на це, 23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну церемонію інавгурації. Визнати легітимним президентом Лукашенка вже відмовилися країни ЄС, США, Україна.