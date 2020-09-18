У Мінську прокуратура розшукує батьків, які з дітьми брали участь у протестах

У столиці Білорусі Мінську силовики виявляють батьків, які брали участь в акціях протесту з малолітніми дітьми, повідомляє міська прокуратура.

«Розпочато роботу зі встановлення тих батьків, які взяли участь в акціях з малолітніми дітьми. У розвиток ситуації столична прокуратура направила до Головного управління внутрішніх справ Мінміськвиконкому відповідний лист. Компетентні органи згодом будуть проінформовані про ці факти для розгляду питання про можливе сімейне неблагополуччя», – ідеться в повідомленні .

За даними прокуратури, вже зроблено 140 офіційних попереджень «з метою запобігання можливим порушенням законодавства про масові заходи і невиконанню батьками обов’язків із виховання своїх дітей».

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Представник Генпрокуратури Олексій Подвойський раніше вказував, що з батьками, які взяли з собою дітей на акції, проводяться бесіди і виносяться офіційні попередження, але в деяких випадках органи опіки можуть поставити питання про соціально небезпечне становище дитини.

У Мінську та інших містах Білорусі понад місяць тривають протести і страйки, які розпочалися після оголошення результатів виборів. У перші дні силовики жорстко затримували учасників протестів, серед них були і неповнолітні. Деякі були побиті.

10 серпня силовики побили 17-річного Тимура Міцкевича, якого через сильні травм лікарям довелося вводити в кому. Слідчий комітет Білорусі пізніше заявив про його причетність до збройного нападу на водія вантажівки. Шостого вересня в Мінську під час акції протесту співробітники міліції затримали 12-річного Ярослава через напис «3%» на асфальті на проспекті Переможців. Щодо нього склали протокол і відпустили.