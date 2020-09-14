У Білорусі погрожують вилучати з родин дітей, якщо їх братимуть на акції протесту

Генеральна прокуратура Білорусі попередила батьків і неповнолітніх дітей про відповідальність, якщо органи опіки поставлять питання про соціально небезпечне становище дитини. Ідеться про покарання від штрафу до вилучення дитини з родини, повідомив в ефірі телеканалу СТВ представник прокуратури Олексій Подвойський.

За його словами, участь підлітка віком від 16 років у несанкціонованих акціях карається штрафом, але поява на акції дитини молодшого віку передбачає відповідальність батьків за статтею про «невиконання обов’язків із виховання дітей».

Подвойський повідомив, що з батьками, які взяли з собою дітей на акції, проводяться бесіди і робляться офіційні попередження, але в деяких випадках органи опіки можуть поставити питання про соціально небезпечне становище дитини.

Вилучення дитини з родини, сказав чиновник, у деяких випадках можливе. Дитину можуть помістити в притулок або іншу родину на термін до пів року.

11 вересня Генпрокуратура повідомила, що стосовно неповнолітніх дітей за час протестів було порушено 200 протоколів про адміністративне правопорушення.

Член президії Координаційної ради юрист Максим Знак раніше розповідав, що батьків у деяких школах і дитячих садках попереджають, що за участь у масових акціях родини можуть визнати неблагополучними і фактично вилучити дітей. «Таким чином, право на участь у мирних акціях раптово перетворюється не тільки на злочин, але і на підтвердження аморальності батька, що створює загрозу для дітей. Це за межею», – відзначав юрист.

У Мінську та інших містах Білорусі понад місяць відбуваються протести і страйки, які розпочалися після оголошення результатів виборів. У перші дні силовики жорстко затримували учасників протестів, серед них були і неповнолітні. Деякі були побиті.

10 серпня силовики побили 17-річного Тимура Міцкевича, якого через сильні травми лікарям довелося вводити в кому. Слідчий комітет Білорусі пізніше заявив про його причетність до збройного нападу на водія вантажівки. 6 вересня в Мінську під час акції протесту співробітники міліції затримали 12-річного Ярослава через напис «3%» на асфальті на проспекті Переможців. Щодо нього склали протокол і відпустили.